中央和國家機關警示教育會在京召開

中評社北京2月8日電／據人民日報報導，2月7日，中央和國家機關工委在京召開中央和國家機關警示教育會。會議深入學習貫徹黨的二十屆三中全會精神、二十屆中央紀委四次全會精神、中央和國家機關黨的工作暨紀檢工作會議精神，以“嚴明黨的政治紀律和政治規矩，走好第一方陣”為主題，通報近年來中央和國家機關黨員幹部違反黨的政治紀律和政治規矩典型案例。



會議強調，中央和國家機關各級黨組織和黨員領導幹部要深入學習貫徹習近平總書記關於嚴明黨的政治紀律和政治規矩的重要論述以及關於中央和國家機關學習貫徹黨的二十屆三中全會精神、推動機關黨建高質量發展的重要指示精神，切實增強嚴明黨的政治紀律和政治規矩的自覺性和堅定性，持續深化黨的政治建設，縱深推進全面從嚴治黨，走好踐行“兩個維護”的第一方陣，當好“三個表率”，建設模範機關，在以高質量機關黨建促進高質量發展中展現新擔當新作為。會議要求，各部門要把堅定的政治信仰、牢固的政治機關意識、第一方陣的政治標準、嚴明的政治紀律和良好的政治生態立起來，加強政治建設，切實築牢拒腐防變的政治根基。各級黨組織要堅決扛起嚴明黨的政治紀律和政治規矩的政治責任，確保管黨治黨真正抓到底、嚴到份，各級紀檢組織要嚴格監督執紀，以嚴明的政治紀律和政治規矩堅決打好反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰、總體戰。



會議通報了24起中央和國家機關黨員幹部違反黨的政治紀律和政治規矩典型案例，剖析了6個方面突出問題。會議警示大家，要保持清醒頭腦，從身邊人、身邊事中受觸動、見行動，真正把看在眼裡的教訓轉化為刻在心底的警醒，把紀律內化於心、外化於行，特別要時刻綳緊旗幟鮮明講政治這根弦，始終做政治上的明白人、老實人，知行知止、令行禁止、言行一致，以實際行動堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”。



警示教育會以電視電話會議形式召開，各部門機關黨委、機關紀委以及機關司局和在京直屬單位黨組織負責同志參加會議。