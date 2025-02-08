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韓國隊獲哈爾濱亞冬會首金
http://www.CRNTT.com   2025-02-08 14:10:46


　　中評社北京2月8日電／據新華社報導，在剛剛結束的哈爾濱亞冬會短道速滑混合團體2000米接力決賽中，韓國隊奪冠，獲得本屆亞冬會首枚金牌。

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