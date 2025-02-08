港年耗3.2億利是封　各界響應回收再利用

利是封回收重用大行動獲得各界響應，過去16年來累計回收的利是封超7800萬個，經篩選可重用的“新生利是封”贈予機構和市民（圖源：大公網） 中評社北京2月8日電／據大公報報導，農曆新年過後，總有大量的利是封被當做垃圾棄置。據統計數據顯示，香港人每年使用約3.2億個利是封，相當於砍伐16414棵樹木。為有效減少浪費推動環保生活，有環保團體接受《大公報》訪問時表示，自2009年起，該團體便發起“利是封回收重用大行動”。活動旨在鼓勵市民把用完且保存完好的利是封放到專門設置的回收箱內，然後將其轉化為“新生利是封”，在次年新年前免費派發予公眾使用。



回收計劃得到社會各界積極響應，此外還與多間社福機構合作，為學員提供工作機會的同時實現了舊利是封的系統化處理，推動了可持續發展進程。



派發利是是農曆新年的一個傳統習俗，不少市民都會去購買或者領取全新的利是封，但可能因為要“好意頭”，很多市民使用過一次後便丟棄。本港一環保團體表示，“不少利是封仍是新淨的，絕對有條件可以重用。”該環團在2023年調查數據發現，香港人每年使用約3.2億個利是封，如果按每個3克計算，相當於全港共砍伐16414棵樹。故從2009年起，團體一直推動市民重用利是封，減少購買新利是封及用完即棄行為，幫助市民從源頭減廢，避免製造更多垃圾，保持綠色可持續發展的生活模式。



該團體項目經理葉翠雯表示，發起利是封回收重用大行動的初衷純粹是基於環保考量，旨在回收廢紙，讓其進入再循環流程。然而，當計劃開展後，發現收集的利是封大多保持著簇新及良好狀態，因此團隊迅速調整策略，將回收的利是封重新包裝，並分發予市民。



推展16年 回收量逐年增加



葉翠雯認為，日常生活細節對培養環保意識很重要，傳統習俗可以跟綠色可持續生活並存，希望市民透過參與重用及回收行動，學會“揼少啲、慳多啲”的生活哲學。她補充，選擇在農曆新年這樣具有重大意義的節日舉辦此活動，可以協助市民建立綠色新年習慣。長此以往，“不僅能讓市民在歡度節日時加強環保綠色意識，甚至在日常生活的點滴中也能兼顧到環保。”