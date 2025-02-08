三位基層幹部群衆感去年基層減負之效

中評社北京2月8日電／據人民日報報導，節後開工，幹勁滿滿。持續深化為基層減負工作，讓基層幹部輕裝上陣，騰出更多精力抓落實、幹實事，才能更好凝聚起攻堅克難、砥礪奮進的合力。



回顧總結2024年基層減負之效，三位基層幹部群眾的感受頗具代表性。



在安徽安慶宜秀區羅嶺鎮黃梅村黨委書記張平看來，一個重要變化是村黨群服務中心懸掛的牌子變少了。以前20多塊牌子讓人眼花繚亂，如今只保留了4塊。



福建莆田荔城區黃石鎮江東村黨支部副書記祁忠兵，對“報表填報變少”感受很深。過去每年要填報近百張表，如今有“基層一張表”智能填報系統，“問基層要數據少了，到庫裡找數據多了”。



山東樂陵市中街道安居社區居民靳晨，對身邊“三個多”的變化感受頗深：便民服務多了，見到基層幹部的次數多了，民生實事多了。



“多”與“少”之變，印證過去一年整治形式主義為基層減負取得的實際成效。2024年，新修訂的黨紀處分條例實施，針對形式主義、官僚主義問題作出專門處分規定；《整治形式主義為基層減負若幹規定》印發，立起長期有效的鐵規矩、硬杠杠。黨紀“長牙”發威，黨內法規動真碰硬，讓基層減負有了明確參照。



形式主義、官僚主義是頑瘴痼疾，非下大力氣不足以清除，非久久為功不足以根治。2024年，全國共查處形式主義、官僚主義問題超10.7萬起，展現了黨中央全面從嚴整治形式主義為基層減負的堅定決心。對症下藥，防範杜絕“虛假減負”“變味減負”，我們才能持續鞏固來之不易的減負成效。



很多形式主義問題，表現在基層，根子在上面。一位基層幹部曾向筆者講過這樣的身邊事：有督查組到下面調研基層減負工作，當地幹部為準備減負材料，加班兩個星期才完成。調研考核只重視材料，只會加重形式主義。規範統籌督查檢查考核工作，完善考核辦法，減少考核頻次，方能實現真減負、減真負。