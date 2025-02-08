太空油列為毒品　鄧炳強：執法部門做好準備

保安局局長鄧炳強（右）表示，政府計劃於2月14日刊憲將“太空油毒品”主要成分依托咪酯列為毒品，執法部門已經做好預備（圖源：大公網） 中評社北京2月8日電／據大公報報導，“太空油毒品”問題日益猖獗，保安局局長鄧炳強昨日（7日）在一個禁毒活動上表示，政府將在下周五（14日）刊憲，將“太空油”主要成分依托咪酯列為毒品，當日即時生效，若市民管有、吸食或販毒，需要負上嚴重刑責，執法部門已就此做好預備。



巡回展覽 鞏固社會禁毒意識



今年為禁毒常務委員會（禁常會）成立60周年，禁常會及保安局禁毒處合辦了一系列紀念活動，昨日舉行啟動儀式。活動包括校園社區互動巡回展覽、社區參與活動比賽等，以鞏固社會的禁毒意識。



禁常會主席李國棟於啟動儀式上表示，毒品趨勢複雜而多變，“太空油毒品”禍害深遠，它會導致成癮、惡心、昏迷，甚至死亡。他早前已代表禁常會公開表示，全力支持政府加強管制依托咪酯。他希望，隨著“太空油”被列為毒品，以及相關罪行刑責加重，將能有效阻止濫用的情況。



禁常會60周年紀念巡回展覽，以時光隧道為概念，帶領參觀者穿越不同時空，瞭解過去、現在和未來的禁毒工作。專屬展區展示了由1960年至2025年間製作的一些禁毒海報，以及多張珍貴歷史圖片、禁毒影片及禁毒電視宣傳短片，回顧多年來香港禁毒工作隨時代轉變的變化。



巡回展覽設有不同主題展區，包括遊戲區、電子展板區及“打卡”區等，糅合STEM元素及多媒體向參觀者傳遞正確的毒品知識，並且講解毒品罪行刑責、求助方法等資訊。