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斐濟南部海域發生6.0級地震
http://www.CRNTT.com   2025-02-08 14:13:19


　　中評社北京2月8日電／據新華社報導，當地時間7日晚，南太平洋島國斐濟南部海域發生6.0級地震。目前尚無人員傷亡和財產損失報告。

  據美國地質調查局地震信息網消息，地震發生在當地時間7日22時27分（北京時間18時27分），震中位於南緯23.91度、西經176.14度，震源深度59.2公里。

  太平洋海嘯預警中心未針對此次地震發布海嘯預警。

  斐濟位於環太平洋火山地震帶，因地殼板塊相互碰撞頻發地震。

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