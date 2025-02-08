斐濟南部海域發生6.0級地震

中評社北京2月8日電／據新華社報導，當地時間7日晚，南太平洋島國斐濟南部海域發生6.0級地震。目前尚無人員傷亡和財產損失報告。



據美國地質調查局地震信息網消息，地震發生在當地時間7日22時27分（北京時間18時27分），震中位於南緯23.91度、西經176.14度，震源深度59.2公里。



太平洋海嘯預警中心未針對此次地震發布海嘯預警。



斐濟位於環太平洋火山地震帶，因地殼板塊相互碰撞頻發地震。