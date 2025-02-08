冬季穿衣，認准哪些“黑科技”

中評社北京2月8日電／據人民日報報導，寒冬時節，要想風度溫度兼備，衣服材質選擇很重要，如今冬日服飾中隱藏的“黑科技”，能夠大幅提升人們的“溫暖指數”。



冬季穿衣首選分層法，包括內層（基礎層）、中層（保暖層）和外層（隔離層）。穿衣要像剝洋葱一樣，穿搭多層，每一層衣服都薄薄的，這樣衣服與衣服之間會形成隔絕冷空氣層，達到保暖的效果。



內層宜選擇棉、絲或聚酯纖維這類透氣快幹的材質，減少汗水蒸發時帶走人體熱量。這裡不得不提到廣泛應用到保暖內衣中，由碳原子組成的“黑科技”材料——石墨烯，它具有超高的導熱性，能夠快速將人體散發的熱量均勻分散。石墨烯的抗菌性能，能有效抑制長久穿著過程中的細菌滋生。它還含有氣凝膠，其內部布滿微小氣孔，能夠有效阻隔冷空氣進入，保存身體熱量。



中層是發熱的主力層，可以使用抓絨、羊毛等保溫性能較好的材質。抓絨衣是保暖界的明星，一些保暖性能好的抓絨面料通過特殊的編織工藝，形成一層又一層的絨毛結構，能包裹住大量空氣，形成保暖屏障。據專業測試，同等厚度下，抓絨衣的保暖性能比普通棉質衣物高出約40%。



外層鎖住熱量，加強防護，是冬季保暖的關鍵，當前，羽絨服是冬季服飾的主力軍。隨著一些“黑科技”面料的運用，不少羽絨服在防風防雨、透濕和延展性方面表現出色，深受消費者青睞。如採用納米防水塗層技術的羽絨服，不僅防水性能強，水珠在衣物表面能瞬間滑落，而且透氣性較普通塗層提升30%。其面料的延展性也十分優越，穿著時能隨著身體動作自由伸展，毫無束縛感。滑雪愛好者則可以選擇防風防水又透氣的面料。汗水蒸發形成的水蒸氣，其微孔結構極其精妙，比水滴小卻比水汽分子大，專業的滑雪服需要既能阻擋外界的雪水、寒風，又能順利排出運動產生的汗氣，保持身體幹爽溫暖。



（作者為北京服裝學院教授，記者施芳採訪整理）