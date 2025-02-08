太原廟會：潮流風尚融入年俗活動

中評社北京2月8日電／據科技日報報導，夜幕降臨，在山西太原，當遊客踏入玉泉山新春廟會的特定區域，上萬只形態各異的蝴蝶、昆蟲伴隨著窸窸窣窣的聲音，仿佛從神秘的大自然中穿梭而來，配合震撼人心的全息山體激光秀，呈現出如夢如幻的昆蟲世界光影秀。



作為傳統民俗文化活動，廟會以熱鬧非凡的場面與豐富多彩的內容，為節慶生活增添了無限歡樂與儀式感。如今，伴隨著科技進步，曾經熟悉的傳統民俗文化活動正在迸發出新活力。



科技＋年俗，廟會“動”起來



1月29日大年初一，在山西太原鐘樓街，“鐘樓舞獅，采青送福”的年俗活動紅火上演。



只見兩只活靈活現的獅子，一紅一黃、文武相濟。表演者相互配合，兩只舞獅撲、跌、翻、滾、跳等動作行雲流水一氣呵成。



在太原動物園，太原廟會同樣火熱開場。其中，最引人注目的莫過於獨具地方特色的傳統社火表演“背棍”。只見一個個身材壯碩的表演者，肩上扛著特製的鐵棍，棍上穩穩站立著一個身著華麗服裝的小演員。



白天逛廟會，晚上看花燈。夜幕降臨後，在山西太原玉泉山城郊森林公園，以“奇視廟享趣玉泉”為主題的玉泉山新春廟會吸引了眾多遊客。



玉泉山公園管理有限公司總經理張俊平介紹，今年玉泉山廟會旨在突破傳統廟會與單一燈展的模式，突出“新、奇、動、文”四大亮點，為遊客帶來一場別開生面的新年盛會。



張俊平告訴記者，為了突出科技特色，今年園區從廣州引進了大型聲光電昆蟲世界燈組，通過巧妙的機械設計與電子控制，展現出靈動的姿態，讓昆蟲仿佛擁有生命一般。



不僅如此，園區還設置了“步步生蓮”“靈動叠韵投影”等科技互動裝置。遊客可以通過手機，與展示內容進行實時互動，提升了遊客的參與感和游玩樂趣。

