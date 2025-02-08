俄羅斯國家原子能公司與國際原子能機構會談

哈喬夫和格羅西會面（圖源：央視新聞） 中評社北京2月8日電／據央視新聞報導，當地時間7日，俄羅斯國家原子能公司總經理利哈喬夫和國際原子能機構總幹事格羅西在莫斯科舉行會談。雙方將討論扎波羅熱核電站等問題。