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受暴風雪影響 韓國濟州300餘架航班停飛
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2025-02-08 14:07:31
濟州島暴風雪（圖源：央視新聞）
中評社北京2月8日電／據央視新聞報導，當地時間7日，受暴風雪影響，韓國濟州國際機場航班大量停飛。截至當地時間當天20時，共有302架次航班停飛，2萬餘名乘客出行受到影響。
據濟州國際機場氣象台發布的信息，當天濟州國際機場最大瞬時風速為每秒31米，氣象台已經發布了強風特別警報。
濟州機場相關人士表示，由於採取了事前停航等措施，沒有大批乘客滯留機場的情況發生。
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