十日凌晨月掩火星，我國西部地區宜觀測

2021年12月3日在北京西城區後海拍攝的月掩火星。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月8日電／據新華社報導，2月10日凌晨，天宇將上演一場月掩火星的好戲，我國西部地區觀測條件最佳，感興趣的公眾可憑借裸眼或借助天文望遠鏡嘗試觀測。



作為地球的近鄰，火星是太陽系中與地球最為相似的行星，也是人類最有可能進行星際移民的行星。



掩星指星球之間互相遮擋的現象，一般來說，會發生行星遮擋恒星，或月球遮擋行星、恒星等。作為距離地球最近的天然衛星，月球遮擋住其他星星的“月掩”類現象最為常見，也相對容易觀測。以月掩火星為例，如果使用天文望遠鏡觀察，會看到月面邊緣一點點“蠶食”火星，非常有趣。



2月9日夜晚至10日凌晨，月球與火星在雙子座中逐漸靠近，同時地平高度也越來越低。5時前後，月球終於與火星“重合”，成就月掩火星一景。



天津市天文學會理事、天津科學技術館天文科普專家宋媛媛說，月掩火星時，並不是所有的地方都有條件觀測，這與日食當中，全球各地看到的現象不同是一樣的道理。以本次月掩火星為例，我國東南部地區只能見到掩始，北部和西部地區可以見全程。其中，西部地區觀測條件最佳，月球和火星的高度始終足夠高。