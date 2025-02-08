中評社北京2月8日電／網評：用有形之手護創新之花



來源：人民日報 作者：孟繁哲



前段時間，地方兩會密集召開，“新質生產力”“未來產業”“科技創新”“現代化產業體系”等成為地方政府工作報告中的關鍵詞。



“推進中國式現代化，科學技術要打頭陣，科技創新是必由之路。”走好科技創新之路，需要有效市場和有為政府共同發力，既通過市場機制充分激發創新主體的內生動力，又強化政府作用，構建良好科技創新生態。向科技創新要動力，政府要扮演好三個角色。



先當“助產士”，匯聚資源“滴灌”科創新苗。



拿超精密測量儀器來說，研發門檻高，初期投入大，一度被國外企業壟斷。怎麼破局？在深圳西麗湖國際科教城，當地政府組建概念驗證平台，設立耐心資本提供金融支持……依托豐厚的資源，一支科研團隊自主研發的相關技術與儀器，已達到世界領先水平。



從0到1的創新突破，需要有“第一桶金”，也需要“扶上馬，送一程”。從組建天使投資基金，到推出稅收獎補優惠政策，再到建立“揭榜掛帥”“創新積分制”等競爭制度……一些地方已經在靠改革的方法，破除觀念和制度藩籬，去發現並助力那些正在經歷“分娩”之痛的“科創母體”。



再當“陪跑人”，協調各方提供優質服務。