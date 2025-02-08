中評社北京2月8日電／網評：以基礎研究支撐科技大廈



來源：人民日報 作者：張鳳（中國科學院科技戰略咨詢研究院原副院長、研究員）



前不久，由中國科學院、中國工程院主辦的“兩院院士評選2024年中國／世界十大科技進展新聞”在江蘇南京揭曉。其中，“我國科學家在世界上首次觀察到凝聚態物質中的引力子模”這一基礎研究成果入選，展現國家對基礎研究的長期重視、對前沿科學的重點關注、對原始創新的大力支持。



習近平總書記強調：“基礎研究處於從研究到應用、再到生產的科研鏈條起始端，地基打得牢，科技事業大廈才能建得高。”2024年底，中國科學院科技戰略咨詢研究院等機構聯合發布《2024研究前沿》報告和《2024研究前沿熱度指數》報告，展現國家基礎研究前沿領域的活躍程度和引領力的強弱，為觀察中國基礎研究的發展提供了一個視角。



報告顯示，近年來我國基礎研究水平顯著提升。從基礎研究實力看，我國在研究前沿熱度和增長速度方面與美國的差距顯著縮小。在分領域中，2024年我國在農業科學、化學與材料科學、物理學和信息科學等四個領域展現出強大的競爭力；在臨床醫學、天文學與天體物理學領域展現出穩步提升態勢。從引領度看，我國基礎研究的引領作用不斷增強，尤其是在化學與材料科學、農業科學、物理學以及信息科學等關鍵領域的地位穩步提升。



我國在基礎研究前沿領域取得令人矚目的成就，離不開近年來持續推進的科技體制改革。人才評價、成果評價、經費管理等領域改革深入推進，激發了基礎研究的活力。比如，基礎研究投資周期長、研究難度大，更加需要穩定、持續的經費支持。落實《關於全面加強基礎科學研究的若干意見》，建立基礎研究多元化投入機制，開拓基礎研究的資金來源，有利於滿足基礎研究的長期資金需求。塑造有利於基礎研究的創新生態，必須深化基礎研究體制機制改革，發揮好制度、政策的價值驅動和戰略牽引作用。