初七返崗：裝不下的後備箱，載不動許多情

後備箱中的“家鄉味”。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月8日電／據新華社報導，“這是老家送來的鵝蛋，你帶回去嘗嘗”“這是你二嬸自己灌的香腸，熱熱就能吃”“冰箱里還有幾根海參都給你裝上，加班熬夜後吃一根”……在不厭其煩的絮叨中，父母把家里能帶走的“家鄉味”一股腦地塞進了後備箱。



大年初七，記者整理好行囊，從山東老家出發，自駕前往北京，返崗開工。臨行前，父母一趟又一趟地將家鄉的特產、做菜的食料、特意制備的小零食搬到後備箱。



兩鬢斑白的父母，一邊翻箱倒櫃地尋找家里的“好東西”搬到後備箱，一邊不停地念叨“這個燒餅是你最愛吃的”“那個蝦條是不是再裝點”，仿佛要把來年的夥食都管夠。“夠了哈，再裝多了，回去也不好放。”看著父母似乎沒有停下來的意思，記者試著打斷和提醒下忙里忙外的父母。



一向沉默的父親，似乎沒有聽到一樣，仍然繼續把儲物櫃里的的蝦條、冰箱里的面餅、餡料裝車。看著逐漸被裝滿的後備箱，父親臉上露出了孩子般滿意的笑容，眼角的皺紋擠出了一朵花，仿佛終於把全世界的好吃的，都裝進了小小的後備箱。



看著“中場休息”的父親，母親踱著步子走過來，一邊用手擦了擦父親額頭滲出的細微汗珠，一邊輕輕錘了錘父親吃力挺起來的背，笑著說：“孩子大了，會自己照顧自己的，咱們別擔心了。”