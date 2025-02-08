中評社北京2月8日電／據人民日報報導，“遇事不決，量子力學”，一句網絡流行語的調侃，側面反映出近年來量子科技的突飛猛進。從前沿研究到日常生活，越來越多人對量子產生了興趣。那麼，量子到底是什麼？



量子不是一種粒子，而是一種性質。具體而言，當一種事物是不連續變化的，我們就說這種事物是量子化的，把它的最小單元稱為量子。例如，在日常生活中常見的上台階，我們只能上一個台階、兩個台階，而不能上半個台階。



量子化是微觀世界的本質特徵。在宏觀世界裡連續變化是大多數，但在微觀世界裡，不連續變化才是默認值。



例如，光是由一個個光子組成的，可以有一個光子、兩個光子，但不可能有半個光子。原子中電子的能量只能取某些特定的值，不能連續變化，所以這些可取的能量值叫作能級。此外，粒子的電荷、角動量、磁矩等物理量，在大多數情況下也都是量子化的。



因此，描述微觀世界物理規律的科學就叫作量子力學。這是由德國物理學家普朗克在1900年開創的，後來經過愛因斯坦、德布羅意、海森堡、薛定諤、狄拉克等許多科學家的努力，成為物理學的兩大基礎理論之一。



世界上，幾乎找不到與量子力學無關的地方。世界的存在，即原子的穩定性。觀察原子結構可以發現，原子是由帶正電的原子核與帶負電的電子組成的。電子為什麼不落到原子核上去？實際上，按照傳統的物理學，電子必然會落到原子核上，如果這樣，原子就不可能穩定存在，我們所知的世界也就不可能存在。量子力學“拯救”了原子，量子力學決定了原子中電子的能級有個最小值，電子最低只能在這個能級上，不能再往下掉。因此，電子不會落到原子核上。