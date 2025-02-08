中評社北京2月8日電／網評：跟著電影去旅行成文旅新風尚



來源：光明日報 作者：司若 龐勝楠



今年春節，一場“光影之旅”在神州大地悄然開啟。



在山東樂陵，為拍攝電影《唐探1900》而搭建的唐人街主題園區限時開放，吸引了全國數萬名遊客前來打卡體驗。園區內的復古建築、特色商鋪以及精心設計的沉浸式演藝，讓遊客仿佛置身於電影場景中。《封神》系列電影的熱映吸引了不少遊客前往河南，踏上“封神之旅”，探索神秘的殷商文化。在安陽殷墟景區，盛裝的“婦好”為遊客獻上精彩的《婦好出征》演出，在“封神考古體驗營”裡，遊客可以參與模擬考古發掘，親手觸摸3000年前的甲骨。除夕夜，電影《哪吒之魔童鬧海》的主角哪吒、敖丙出現在四川成都天府雙塔的新春燈光秀中，向市民遊客送上新春祝福，近10米高的巨型“哪吒”更是讓成都環球中心成為這個春節的熱門打卡地。



電影，作為一種文化傳播媒介，不僅通過視覺和情感的雙重衝擊吸引著觀眾，更在潛移默化中塑造著他們對電影故事中特定地點、文化和風情的認知與向往。如今，“跟著電影去旅行”正成為文旅新風尚。《阿凡達》帶火湖南張家界，《臥虎藏龍》讓浙江安吉竹海名揚天下，《長安三萬里》以詩為媒引領遊客來到陝西西安探尋大唐盛世……電影對旅遊業的帶動效應有目共睹。



近年來，這一新興趨勢也獲得了政策的鼓勵和支持。國家電影局發布的《“十四五”中國電影發展規劃》為電影與旅遊融合發展指明了方向。規劃明確提出，促進電影衍生品開發及授權，推動電影與遊戲、旅遊等融合發展。這一舉措以創新思維拓展了電影消費的新空間，為電影業的發展注入新的活力。前不久，國務院辦公廳印發《關於進一步培育新增長點繁榮文化和旅遊消費的若干措施》，提出打造“跟著影視去旅行”品牌，推動電影與旅遊融合發展的政策落實落地落細。在相關政策指引下，有關部門連續兩年舉辦“跟著電影去旅遊”活動，鼓勵各級電影主管部門、文化和旅遊行政部門攜手電影出品方、宣發方及旅遊景區，充分發揮各自特色優勢，加強合作聯動，積極將電影“流量”轉化為旅遊“留量”。“跟著電影去旅行”，讓旅途變成了一場穿越時空的文化盛宴，讓城市因電影的鏡頭而生動鮮活。在旅行中，城市形象得到提升，傳統文化得到弘揚，新型消費場景如雨後春笋般湧現，為遊客的旅途增添了新鮮與驚喜。