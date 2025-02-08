遼河油田：今年春節“不值班”

遼河油田曙八變電所配電室，巡檢機器人通過紅外攝像頭和熱成像攝像頭讀取數據，記錄設備運行狀態。（圖片來源：人民網） 中評社北京2月8日電／據人民網報導，正月初七，春節假期最後一天。遼河油田高升采油廠雷二計量站，看不到一位工作人員，衹有設備運轉的聲音。



檢修歸來途經這座小站時，宮德偉告訴記者：“以前過年值班這裡得四五個人，現在監控系統看門、物聯網看井，今年春節‘不值班了’。”



遼河油田高升采油廠是我國第一座稠油生產基地，如今邁出了數智化轉型的腳步。在油田工作了23年的宮德偉，親身感受著數字技術賦予這座小站的“新年面貌”。



一線廠站工作人員“不值班”，不代表生產運行沒人管。相反，如今管得更好、效率更高。



記者來到中控室，幾位技術人員正盯著屏幕——油田生產的各種數據被傳感器匯集到屏幕上，各生產區域通過攝像頭實時監控。幾塊大屏幕，讓生產動態盡收眼底，“數據多跑腿”實現了“員工少跑路”。



數字技術的運用，大幅度提高了管理效率。



“前幾天，中控室發現一口井停止工作，我們立馬趕過去，重新啟動這口井，精準解決了這次‘偷停’。”跟宮德偉一起搭班巡井的馬雅輝說，“這要是以前，只能下午再巡井時發現，重啟晚一分鐘，就少采一分鐘的油。”



雪後，葦海一片蒼茫，穿梭在其中的輸氣管道時隱時現，一架無人機在上空盤旋。



“以前，這些沒辦法靠近的管道，是人工巡線的盲區，多虧有了無人機。”無人機管道女子巡測隊隊長顔岩菲一邊熟練操控，一邊對記者說。看著管線完好，周邊情況一切正常，顔岩菲的眉頭舒展開來。