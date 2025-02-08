【
大
中
小
】 【
打 印
】
1月末中國外匯儲備規模32090億美元
http://www.CRNTT.com
2025-02-08 17:10:16
中評社北京2月8日電／據人民日報報導，國家外匯管理局2月7日發布數據顯示，截至2025年1月末，中國外匯儲備規模為32090億美元，較2024年12月末上升67億美元，升幅為0.21%。
國家外匯局相關負責人介紹，2025年1月，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲，匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。中國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變，將為外匯儲備規模保持基本穩定提供支撐。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
新春外貿動能澎湃活力足
(2025-02-08 11:15:44)
全國跨境貿易便利化水平進一步提升
(2025-02-08 11:14:58)
火熱春節開好頭：外媒國際人士看好中國經濟
(2025-02-07 16:19:42)
服貿規模破萬億美元彰顯中國經濟全球競爭力
(2025-02-06 17:08:59)
各地春節後首個工作日開工：打開發展新天地
(2025-02-06 11:21:20)
縣域經濟蓬勃發展
(2025-01-31 11:26:35)
網評：中國經濟的向優向好與全球意義
(2025-01-28 15:47:17)
中國規模以上消費品工業增加值同比增4.5%
(2025-01-28 11:20:17)
國務院新聞辦發布會：消費市場年味濃人氣旺
(2025-01-27 10:49:01)
中國經濟具有強勁韌性和巨大潛力
(2025-01-25 10:58:54)