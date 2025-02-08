1月末中國外匯儲備規模32090億美元

中評社北京2月8日電／據人民日報報導，國家外匯管理局2月7日發布數據顯示，截至2025年1月末，中國外匯儲備規模為32090億美元，較2024年12月末上升67億美元，升幅為0.21%。



國家外匯局相關負責人介紹，2025年1月，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲，匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。中國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變，將為外匯儲備規模保持基本穩定提供支撐。