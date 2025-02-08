通脹和關稅擔憂致紐約股市顯著下挫

中評社北京2月8日電／據新華社報導，由於投資者對美國通脹抬頭和貿易關係緊張的擔憂打壓市場情緒，美國股市7日早盤衝高後顯著回落，持續走低，收盤時三大股指均明顯下跌，逆轉此前幾日上漲趨勢。



截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日下跌444.23點，收於44303.40點，跌幅為0.99%；標準普爾500種股票指數下跌57.58點，收於6025.99點，跌幅為0.95%；納斯達克綜合指數下跌268.59點，收於19523.40點，跌幅為1.36%。



標普500指數各大板塊全線下跌。非必需消費品板塊和通信服務板塊分別以2.52%和1.22%的跌幅領跌。



分析人士認為，由於當天公布的美國就業相關數據尚可，預計美聯儲不會急於降息，從而給股市帶來利空。



當天，美國勞工部發布數據顯示，美國1月新增14.3萬個非農就業崗位，低於市場預期的17萬個，但將去年11月和12月的就業數據分別從21.2萬和25.6萬大幅上調至26.1萬和30.7萬。美國1月失業率為4%，低於市場預期和上月的4.1%。



芝加哥聯邦儲備銀行行長奧斯坦·古爾斯比表示，當日公布的非農就業數據顯示出美國可能進入充分就業狀態。美聯儲現在可能會維持利率不變，但利率會在今後12至18個月走低。



芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具7日公布的數據顯示，美聯儲在6月議息會議將聯邦基金利率維持不變的概率從前一日的27.4%升至35.4%。



與此同時，當日發布的通脹預期調查數據和美國加征關稅相關動向，令市場拋售操作增多，進一步打壓股市。