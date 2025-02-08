日本流感流行趨於平緩

2月7日，在日本東京，一名男子在自動售貨機前購物。來源：新華社 中評社北京2月8日電／據新華社報導，日本厚生勞動省7日發布的最新數據顯示，2025年第5周（1月27日至2月2日），日本全國約5000個定點醫療機構共報告新增流感病例約2.89萬例，平均每個機構報告5.87例，已經達到流感流行警報終止標準。



根據日本官方規定，日本達到流感流行警報級別的標準是一周內平均每個定點醫療機構報告30例以上病例，而流感流行警報終止的標準是一周內平均每個機構報告病例數低於10例。



厚生勞動省7日發布數據顯示，1月27日至2月2日這一周，全國平均每個定點醫療機構報告流感病例數連續第三周環比下降，與此前一周（1月20日至26日）平均每個機構報告11.06例相比幾乎減半。根據報告病例數推算，1月27日至2月2日這一周，全國新增流感病例數約19.4萬例。



數據還顯示，1月27日至2月2日這一周，日本全國47個都道府縣中僅有山形縣、新潟縣、沖繩縣和岩手縣4個縣平均每個機構報告病例達10例以上，仍維持流感流行警報級別。



日本流感季通常從9月一直持續到第二年春天，厚生勞動省和國立感染症研究所每周通報流感相關數據。這個流感季，日本報告病例數在2024年12月16日至22日這一周達到流感流行警報級別，並在2024年年底達到最高峰。2024年12月23日至29日這一周，全國平均每個定點醫療機構報告病例64.39例，達到警報級別的兩倍多，這是1999年開始採用現行統計方法以來的最高紀錄。進入新年以來，日本新增流感病例總體呈減少趨勢。到1月下旬，日本流感流行已恢復至往年同期水平。