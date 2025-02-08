開學在即　如何幫助孩子預防校園流感？

中評社北京2月8日電／據新華社報導，開學季將至，學生們將重返校園。疾控專家提示，因人員流動和聚集因素，流感等呼吸道傳染病存在一定反彈風險，仍需重點關注並加強防控。學校和家庭可採取科學有效預防措施，確保學生健康安全。



學生日常活動如上課、課間操等容易形成聚集，加之流感病毒傳播力強、未成年學生免疫系統相對較弱，使得流感在校園內傳播風險較高，因此校園是流感防控的重點場所之一。



北京大學人民醫院呼吸與危重症醫學科主任醫師馬艶良介紹，流感與普通感冒雖然症狀相似，但兩者在病因、症狀嚴重程度和傳播性上存在顯著差異。流感是由流感病毒感染引起，患者往往會出現高熱、乏力、精神差、肌肉酸痛等全身症狀，兒童、老年人、患有慢性病或體質虛弱者的重症風險較大，需及時就醫接受規範治療。



如何幫助孩子預防校園流感？對此，中國疾控中心環境所有關專家表示，應引導孩子加強個人手衛生，尤其是在飯前、便後、手部接觸污染物後，及時用洗手液或肥皂在流動水下洗手；學校在保證室內溫度的情況下，加強教室、活動室等區域的通風換氣；盡量避免孩子與流感樣病例接觸；接種流感疫苗是預防流感最有效的方法之一，現在接種仍有效；學校及托幼機構需做好每日健康狀況監測，對環境進行科學適度消毒。



首都醫科大學附屬北京兒童醫院主任醫師徐保平說，家長如發現孩子出現流感症狀，應及時就醫並告知學校，對於已經確診流感的學齡兒童，要居家休息，不建議帶病上學。這既有利於孩子盡早康復，也是對學校其他孩子的保護。



徐保平特別提醒，如果孩子得了流感，需根據醫生的處方使用藥物。早期使用抗病毒藥物可有效抑制病毒的復制和傳播，縮短流感病程，預防重症和並發症，但不建議自行使用處方藥，兒童應慎用鎮咳藥。同時，要特別關注用藥安全，不能隨意增加藥物劑量，也不能隨意增加給藥頻次。