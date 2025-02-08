中評社北京2月8日電／網評：關於婚育，代際溝通很重要



來源：人民日報海外版 作者：吳雪聰



每逢過年，兒女的終身大事總是繞不開的家庭議題。“有對象了嗎”“啥時候生娃”……親戚在飯桌上的一連串“靈魂拷問”，讓許多年輕人直呼“招架不住”。網絡上，催婚、催生等話題頻頻引發熱議，折射出不少家庭內部“父母催，子女煩”的溝通困境。



家庭，是婚育的第一單元。在“家文化”濃厚的中國社會，婚育不僅關乎個體幸福與社會發展，更實實在在地影響著一個家庭的命運與際遇。正因如此，在家庭內進行有效的代際溝通才尤為重要。那麼，如何改變這場關於婚育的“追與逃”呢？不妨先放下兩代人的差異表象，透視雙方真正的情感需求。



要溝通，首先要理解初衷。父母究竟為啥要“催”？說到底，大多數父母盼著孩子結婚生子，其實是對孩子能擁有穩定保障的一份希冀與牽掛。老一輩從資源匱乏、社會保障薄弱的時代走來，將婚育視為抵禦社會風險的“安全網”，這才希望將自己樸素的經驗復制給下一代。或許，一些父母的催促狀似疾風驟雨，但這恰恰反映出其內心深處，始終渴望與兒女保持情感聯結的那一份焦慮與熱忱。某種程度上說，他們的“嘮叨”和“反復”，可能只是無處釋放的關懷。



那麼，子女又為何會“煩”呢？其實，許多年輕人並非有意逆反，而是催促的外力戳中了自己的婚育焦慮。兒女何嘗不想讓父母少些費心？但是，“三十必須而立”“大齡不能單身”“適齡就要生子”……這些聲音里的“時刻表”，對年輕人亦是一種“緊箍咒”。畢竟，相較父輩，現在的時代環境已大有不同。愛情本就是一個複雜的命題，何況婚育還摻雜了經濟成本、關係維繫等現實因素。對於那些尚在婚育迷霧中摸索的年輕人來說，他們需要的，不是一根驅趕其盲目向前的鞭子，而是一顆允許其適時駐足、等待的體諒之心。



相互理解，這是代際溝通的第一步，在婚育這件事上，兩代人還需要更多的平等意識。要知道，父母與子女之間，並非是幹涉和反抗的對立面。衹有雙方都將對方視為平等的個體，代際交流的有效基礎才能形成。