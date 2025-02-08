多地密集召開“新春第一會”　聚焦哪些方面

中評社北京2月8日電／據中國網報導，人勤春來早，奮進正當時。蛇年春節假期後的首個工作日，浙江、安徽、河北、廣東、遼寧、湖北、江蘇等地紛紛召開“新春第一會”，凝聚共識匯聚力量，吹響新一年推動經濟高質量發展的“衝鋒號”。



確保一季度經濟“開門紅”



今年是“十四五”規劃收官之年，也是謀劃“十五五”的關鍵之年。重要之年看開年，力爭實現經濟首季“開門紅”，對於提振信心、激發動力意義重大。



記者注意到，多地在今年的“新春第一會”上都提到，要確保實現一季度經濟“開門紅”。



浙江省委書記王浩指出，今年要圍繞推動經濟高質量發展、堅定扛起經濟大省挑大梁的責任擔當，抓好七個方面重點工作。並強調“實現全年目標，一季度開局首戰至關重要”。各地各部門必須對照目標任務，搶時間、抓進度、快推進，確保實現開門紅、開門好。



2月5日，北京市召開2025年首都經濟社會高質量發展推進大會，對抓好各方面工作進行再動員、再部署。北京市委書記尹力表示，要積極作為、善作善成，扎實推動高質量發展，確保一季度“開門紅”，確保全年目標任務順利完成，確保“十四五”規劃圓滿收官。



安徽省提出，要統籌抓好一季度各項工作，全力推進項目建設，以更大力度穩外資穩外貿，持續激發消費需求，加力落實各項政策，確保社會大局和諧穩定，以安徽的“開門穩”和“開門紅”為全國大局作貢獻。