春節樓市“淡季不淡”

中評社北京2月8日電／據中國網報導，春節期間，樓市政策環境是近年來最寬鬆的時期，各地政府積極出台針對返鄉置業的優惠政策，激發返鄉群體購房需求。眾多房企緊抓營銷節點，節前便已開展多種促銷活動，不少樓盤“不打烊”。多地樓市銷售平穩，走出“淡季不淡”的行情。



展望未來，專家認為，一季度，隨著房地產“止跌回穩”目標進一步明確，已出台政策有望加快落實，進而帶動預期修復，預計整體成交量同比或將保持平穩；二手房受部分小區價格逐漸調整到位及核心城市業主預期改善影響，成交量有望保持一定規模，價格跌幅有望繼續收窄，核心城市“小陽春”行情可期。



春節樓市走出“淡季不淡”行情



據中指研究院數據，今年春節假期期間（1月28日至2月4日）28個代表城市新房日均成交面積較上年假期（2024年2月10日至2月17日）增長8%。其中，一線城市中廣州新房網簽量較去年春節增長47%，北京較去年小幅增長5%。



二線城市中，成都市場活躍度較高，同時由於基數較低，網簽成交量較去年假期大幅增長，南京、南昌、武漢等城市增幅同樣明顯。



“整體來看，今年春節期間市場較為平穩，但假期市場仍處淡季行情，預計節後重點城市新房、二手房交易量將出現明顯回升。”中指研究院研究副總監李益峰表示。



二手房方面，“以價換量”帶動二手房成交持續活躍。中指研究院數據顯示，2025年1月截至春節前（1月1日至1月27日），重點20城市二手住宅成交套數同比增長19%。受春節假期影響，月末網簽套數明顯回落，初步統計，1月全月20個重點城市二手住宅成交套數同比增長約3%。