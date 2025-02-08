中評社北京2月8日電／網評：為文化遺產的數字化保護築牢法治屏障



來源：光明日報 作者：柴榮（北京師範大學法學院黨委書記、教授）



文化遺產承載著數千年中華文明綿延傳承的歷史記憶，是中華民族精神脈絡的生動見證。在數字化科技浪潮汹湧澎湃的當下，文化遺產數字化已成為文化遺產保護利用的重要方式之一。與此同時，在全面依法治國的戰略背景下，強化數字文化遺產的法律保護，對築牢文化遺產系統化保護屏障、實現中華文化遺產全民共享，具有重大的現實意義與深遠的歷史價值。



相較於傳統的文化遺產保護方式，數字化技術具有獨特的創新優勢。一方面，文化遺產數字化能實現文化遺產的永久保存，有效避免因自然因素、人為因素導致的文化遺產損毀與流失；另一方面，通過各類數字化的文化遺產，人們能夠深入瞭解文化遺產背後蘊含的傳統人文價值，增強文化自信。近年來，“數字長城”“數字敦煌”“數字北京中軸”“黑神話：悟空”等數字化文化遺產項目在文化傳播、文旅發展等方面發揮了重要引領作用。例如，北京中軸線2024年申遺成功，“數字中軸·小宇宙”是數字化助力北京中軸線申遺的重要成果，該項目通過多層次、多維度的數字化呈現，不僅實現了對中軸線建築物群體的數字化保存，更重要的是將中軸線的歷史演變、文化內涵通過數字化手段進行系統化管理與傳播，為其他文化遺產的數字化保護提供了寶貴的借鑒經驗。



數字文化遺產的法律保護探索逐步展開



進入21世紀，數字化文化遺產法律保護探索在全球範圍內逐步展開。2002年，聯合國教科文組織起草了《數字文化遺產保護指導方針》和《數字文化遺產保護綱領》，2019年《數字化單一市場版權指令》在歐盟理事會高票通過。