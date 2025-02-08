郵儲銀行護航你的“爾濱”之旅

中評社北京2月8日電／據中國網報導，2025年，哈爾濱的冰雪旅遊熱度在持續升級。數據顯示，春節期間，哈爾濱遊客規模較去年同期增長6%。郵儲銀行黑龍江哈爾濱市分行延伸銀行網點服務功能，創新服務模式，將哈爾濱市分行營業部、中央大街支行和新疆大街支行全新升級，打造為冰雪文化特色支行，為遊客送去冰雪裡的溫暖。



志願團隊提升旅行體驗



“隨著雪季和冰雪體育盛會的到來，來哈爾濱的遊客明顯變多了。我們網點提供免費的行李寄存、手機充電等服務，還準備了姜棗茶，大家都可以來我們這兒歇一歇。”郵儲銀行哈爾濱市中央大街支行的張波行長介紹道，“此外，我們還布置了以‘拾光郵儲’為主題的場景打卡區，還原了上個世紀三十年代儲金匯業局原貌，讓遊客小姐姐們體會下穿越的感覺，增加旅行體驗感。”



為了做好遊客旅行堅實後盾，1月至2月，黑龍江省分行組建“郵愛”志願服務團隊，協助特色支行，為遊客提供行李寄存等服務。同時，哈爾濱市中央大街支行將行李寄存、旅遊休息等服務延時至22點。“我們想寄存行李，去年就被行李箱的大花襖‘皮膚’迷住了，今年我要給我的寶貝行李箱換上一件‘雪花皮膚’，再拍照發個朋友圈。”遊客小姐姐期待地說道。網點裡免費的行李寄存處已經成為網紅打卡地，活動自1月1日起開展，截至目前僅中央大街支行已累計收存行李逾8200件次，平均每天230件次，總接待遊客近萬人。



周到服務為遊客解憂



哈爾濱的美，不僅在於冰雪文化，更體現在寒冷氣候中的熱情和溫暖。2025年元旦，一位南方來的遊客領著四五歲的寶寶焦急地走進郵儲銀行哈爾濱市中央大街支行，表示自己手機、銀行卡、錢包遺失，現在著急取錢購買新手機。“您別著急，我們幫您想辦法。”大堂經理楊雪急忙幫客戶想辦法。“您身份證還在身邊嗎？在的話，咱們可以用身份證掛失補卡。”“有，在我的行李箱裡。”楊雪全程陪同客戶辦理業務，直至客戶補好銀行卡，順利取出現金。“這裡天氣很冷很冷，但是這裡人都很溫暖。”客戶感激地說道。