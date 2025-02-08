三家基礎電信企業均全面接入DeepSeek

中評社北京2月8日電／據工信微報：2025年春節，通信業網絡運行平穩安全，通信服務提升優化，國內移動數據流量實現較快增長，國際出入境漫游業務表現亮眼，AI賦能成為創新服務的重要方向。



一、5G流量占比超六成，視頻類APP持續活躍



2025年春節期間，8天（1月28日0時至2月4日24時）累計移動互聯網用戶接入流量達660.3萬TB，按可比口徑較2024年春節增長9.9%。其中，2月2日（大年初五）移動互聯網用戶接入流量達到峰值84.8萬TB，較2024年同期（初五）增長10.7%，比春節期間日均流量高2.3萬TB。5G移動互聯網用戶接入流量保持快速增長，按可比口徑較2024年春節增長35%，在移動互聯網用戶接入流量中占比60.9%。抖音、微信、快手、騰訊視頻和小紅書等APP（手機應用程序）使用流量居前列，占全部APP使用流量的60%以上。



二、國際和港澳台漫游出訪業務較快增長，漫游來訪業務快速提升



2025年春節期間，國際和港澳台漫游出訪的平均日活客戶數達341萬人，按可比口徑較2024年春節增長14.5%；得益於我國過境免簽政策適用範圍不斷擴大、免簽時長延長，面向境外遊客創新推出“通信+支付+交通”三卡合一等便利化通信解決方案，國際和港澳台漫游來訪的平均日活客戶數達402萬人，按可比口徑較2024年春節增長30%；其中，大年初二至初四三天漫游來訪的日活客戶數處於峰值水平，日活客戶數超431萬人。2025年春節期間，全國移動電話計費時長共計557.3億分鐘，按可比口徑較2024年春節下降8.5%。全國移動短信發送量334.4億條，按可比口徑較2024年春節增長20.4%，其中1月29日初一當天短信業務發送量達39.5億條，較2024年同期（初一）增長11.5%。

