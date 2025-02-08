特魯多：特朗普要“吞並加拿大”的威脅是真的

中評社北京2月8日電／據央視新聞：當地時間2月7日，加拿大總理特魯多稱，美國總統特朗普要吞並加拿大使之成為美國第51個州的威脅“是真的”。



特魯多在當天多倫多舉行的加拿大－美國經濟峰會上做開幕致辭時表示，加拿大既需要在短期內對特朗普的關稅威脅做出戰術回應，也需要在長期內制定應對不太合作的美國的戰略。



據瞭解，這次峰會將討論三個關鍵議題：達成內部自由貿易協定、確保加拿大與美國的貿易對兩國都有利、確保加拿大適當利用其與歐洲和環太平洋地區夥伴已經達成的貿易協定。



特朗普曾多次公開表示加拿大應成為美國的第51個州 特魯多稱其在用“障眼法”



特魯多當地時間1月9日說，特朗普拋出“吞並加拿大”言論是在用“障眼法”，意在轉移外界對他打算向加拿大產品加征關稅的注意力。



美聯社1月9日援引加方一名高級官員的說法報導，就特朗普上任後可能加征關稅，加方正在制定報復性徵稅清單，對象包括美國的橙汁和鋼產品。報導指出，特朗普常住地佛羅里達州大量出產柑橘及相關產品。



為說服特朗普上任後不要對加拿大產品加征關稅，特魯多曾赴佛州海湖莊園拜會特朗普，卻被後者調侃為“加拿大州州長”。特朗普多次公開表示加拿大應該成為美國的第51個州，並稱要用“經濟力量”將加拿大並入美國。



特朗普這一言論遭到加拿大方面廣泛反對。特魯多9日接受採訪時重申，加拿大並入美國“不會發生”，“我們定義自身最容易的一種方式就是——我們不是美國人”。