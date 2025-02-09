四川筠連山體滑坡初步核查29人失聯

中評社香港2月9日電／記者9日凌晨在筠連縣舉行的新聞發佈會上獲悉，截至2月8日24時，四川省宜賓市筠連縣沐愛鎮金坪村2組突發山體滑坡災害已核實10戶民房、1戶生產用房被掩埋，已成功救出2名傷員，其中重傷1人、輕傷1人，集中收治在筠連縣人民醫院，均無生命危險。經初步核查，災害造成29人失聯，最終人數還在進一步核實中。



新華社報導，發佈會上發言人表示，初步研判，本次災害因近期持續降雨及地質條件影響，造成高位山體滑坡轉化為碎屑流，形成長約1.2公里的碎屑堆積體。滑坡體厚約10-20米、寬約100米，滑坡方量達到10餘萬方。目前，滑坡仍在持續。



截至目前，四川已組織軍隊武警、消防救援、綜合應急、公安、交通、醫療、通信、電力等各類綜合救援力量949人，調集工程搶險設備和救援器材物資，全力開展救援評估、人員搜救、應急調查、監測預警、隱患排查等工作。



通過對受災地及周邊區域開展全方位排查，共轉移受威脅群眾200餘人，在筠連縣第二中學安置點集中安置155人，調配30台應急發電機和100頂棉帳篷、400張救災床、1100床棉被，全力保障轉移群眾用餐、住宿、取暖等基本生活需求。剩餘群眾通過投親靠友，已得到妥善安置。



針對當前災區連續降溫、持續降雨、滑坡體尚不穩定等災害實際，對金坪村及周邊可能存在安全風險的居民點、村鎮等重點場所區域劃出危險區，並對滑坡體兩側山體進行實時安全監控，預設緊急撤離路線和信號，全力預防應對次生災害事故發生，確保救援行動安全。