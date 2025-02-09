加勒比海開曼群島附近發生7.3級地震

中評社香港2月9日電／洪都拉斯突發災難監測部門8日通過社交媒體發布消息說，鄰近該國北部的開曼群島海域當天發生7.3級地震，暫無人員傷亡或財產損失報告。



新華社報導，消息說，地震發生在當地時間8日17時23分（北京時間9日7時23分），震中位於開曼群島附近，震源深度10千米。



地震發生後，美國國家氣象局國家海嘯預警中心對加勒比地區波多黎各等地發布海嘯預警。



另據古巴媒體報導，古巴加勒比海沿岸多地的民眾有震感。



據美國地質調查局地震信息網此前消息，加勒比海開曼群島附近海域發生8.0級地震。