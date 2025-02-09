《抽水蓄能電站開發建設管理暫行辦法》印發

中評社北京2月9日電／據人民日報報導，近日，國家發展改革委、國家能源局印發《抽水蓄能電站開發建設管理暫行辦法》（以下簡稱《辦法》），提出堅持“生態優先、需求導向、優化布局、有序建設”總體原則，促進產業高質量發展。



抽水蓄能電站具有調峰、調頻、調壓、系統備用和黑啟動等多種功能，是綠色靈活調節電源。截至2024年底，全國抽水蓄能投產裝機規模超過5800萬千瓦，電站利用小時數穩步提升。



《辦法》明確，抽水蓄能項目一般分為服務電力系統、服務特定電源等兩類。其中，服務電力系統項目是定位於服務相關省級或區域電網的項目；服務特定電源項目是定位於服務主要流域水風光一體化基地、大型風電光伏基地等特定電源主體的項目。



對於服務電力系統項目，遵循“國家定規模、地方定項目”的規劃管理思路，國家層面合理明確各省服務電力系統抽水蓄能發展總量規模，地方層面優化明確具體項目。對於服務特定電源項目，則按“成熟一個、實施一個”的原則，列入國家能源局印發的專項規劃或批覆的專項方案後，滾動納入國家抽水蓄能發展規劃。



《辦法》明確，抽水蓄能項目應先評估、後核准，重點評估項目建設必要性、技術經濟可行性、生態環境影響等，從嚴控制成本和造價。建設管理方面，明確省級能源主管部門、電網企業和項目單位在電網接入方面的各方責任，確保送出工程與抽水蓄能電站建設進度匹配。