中國連續8年保持貨物貿易第一大國地位

中評社北京2月9日電／據光明日報報導，海關總署黨委書記孫梅君7日在全國海關工作會議上表示，2024年中國外貿首次突破43萬億元大關，同比增長5%，連續第8年保持貨物貿易第一大國地位。海關全力落實促進外貿穩定增長措施，保障跨境貿易便利暢通。



2024年，面對外部不確定不穩定因素增多，海關優服務促便利，推動中國外貿實現質升量穩。全年出台並實施進一步優化口岸營商環境、促進企業通關便利16條措施。開展重點行業稅政調研，落實關稅減讓和各類稅收優惠措施，共減免退稅款2829億元，助力經營主體降本增效。推出支持郵輪產業發展和跨境電商跨關區退貨、取消海外倉備案等便利措施，推進保稅維修再製造發展提速，助力培育外貿發展新動能。



2024年全國跨境貿易便利化水平進一步提升，國際貿易“單一窗口”新增55項服務功能。海關總署牽頭，相關部門參加，組織部署在全國20個城市集中開展2024年促進跨境貿易便利化專項行動，著力培樹優化口岸營商環境示範高地，專項行動29項改革創新措施目前已在全國復制推廣。2024年，經國務院批准新開放口岸4個、擴大開放口岸10個、退出口岸4個，全國口岸布局功能進一步優化。全國智慧口岸和國際貿易“單一窗口”建設穩步推進。海關總署牽頭出台智慧口岸建設指導意見，全國22個地區57個口岸開展智慧口岸建設試點。國際貿易“單一窗口”累計提供25大類、923項服務事項，有效滿足企業“一站式”“全鏈路”業務辦理需求。



孫梅君指出，當前，中國外貿發展面臨的最大挑戰是外部環境的衝擊。海關總署將及時出台精準性強、含金量高的支持措施，幫助企業穩訂單、拓市場，主動回應市場關切，規範涉企執法行為，杜絕趨利性執法，提振市場信心、激發企業活力；堅定不移促進擴大對外開放，便利跨國經貿往來，增強國內國際雙循環聯動效應，以高水平開放促進高質量發展。