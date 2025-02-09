兩部門：深化新能源電價改革　促新能源發展

中評社北京2月9日電／據央視新聞援引國家發改委消息報導，為貫徹落實黨的二十屆三中全會關於推進能源領域價格改革的決策部署，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，近日國家發展改革委、國家能源局聯合印發《關於深化新能源上網電價市場化改革 促進新能源高質量發展的通知》（發改價格〔2025〕136號，以下簡稱《通知》）。



《通知》提出，按照價格市場形成、責任公平承擔、區分存量增量、政策統籌協調的總體思路，深化新能源上網電價市場化改革，推動風電、太陽能發電等新能源上網電量全部進入電力市場，上網電價通過市場交易形成；同步建立支持新能源可持續發展的價格結算機制，區分存量和增量項目分類施策，促進行業高質量發展。



《通知》明確，創新建立新能源可持續發展價格結算機制，對存量項目，納入機制的電量、電價等與現行政策妥善銜接；對增量項目，納入機制的電量規模由各地按國家要求合理確定，機制電價通過市場化競價方式確定。通過建立可持續發展價格結算機制，既妥善銜接新老政策，又穩定行業發展預期，有利於促進新能源可持續發展，助力經濟社會綠色低碳轉型。



《通知》要求，各地要強化組織落實，周密部署安排，主動協調解決改革實施過程中遇到的問題；加強政策宣傳解讀，及時回應社會關切；加強政策和工作協同，強化價格改革與規劃目標、綠證政策、市場建設、優化環境等協同，確保改革平穩推進。



全文如下：



為貫徹落實黨的二十屆三中全會精神和黨中央、國務院關於加快構建新型電力系統、健全綠色低碳發展機制的決策部署，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，大力推動新能源高質量發展，現就深化新能源上網電價市場化改革有關事項通知如下。



一、總體思路



按照價格市場形成、責任公平承擔、區分存量增量、政策統籌協調的要求，深化新能源上網電價市場化改革。堅持市場化改革方向，推動新能源上網電量全面進入電力市場、通過市場交易形成價格。堅持責任公平承擔，完善適應新能源發展的市場交易和價格機制，推動新能源公平參與市場交易。堅持分類施策，區分存量項目和增量項目，建立新能源可持續發展價格結算機制，保持存量項目政策銜接，穩定增量項目收益預期。堅持統籌協調，行業管理、價格機制、綠色能源消費等政策協同發力，完善電力市場體系，更好支撐新能源發展規劃目標實現。

