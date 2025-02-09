﻿春節黃金周　過夜旅客增　外游團略減

尖沙咀在春節期間重現購物人龍。（圖片來源：大公網） 中評社北京2月9日電／據大公網報導，內地春節黃金周期間有140萬人次旅客訪港，香港旅遊業議會認為，整體數字令人滿意。訪港旅行團旅客數字也有所上升，有約7.9萬人跟團來港，當中逾八成旅客過夜，平均在港逗留2至3晚，較去年逗留時間更長。



旅遊業界立法會議員表示，內地春節黃金周期間，本港酒店入住率接近九成，期望政府爭取北京、上海、廣州等城市實施“一簽多行”政策。＼大公報記者 劉碩源



今年內地春節黃金周期間，共有140萬人次旅客入境香港，其中內地旅客達120萬人次，占入境旅客總數的85%。香港旅遊業議會總幹事楊淑芬昨日在電台節目表示，訪港旅客人數略低於預期，但整體數字令人滿意。她亦表示，旅行團遊客數量有所上升，約有7.9萬人跟團來港，其中八成三為過夜旅客，平均在港逗留2至3晚，較去年的1至2晚有所增加。



酒店房價比去年下跌約一成



旅遊界立法會議員姚柏良昨日在同一節目表示，不少內地旅客近年選擇“錯峰出行”，恢復“一簽多行”的深圳居民也未必在農曆新年訪港，而內地各省市在新春期間舉辦許多活動，認為香港在這個假期仍能錄得與去年相若的旅客人數“已屬難得”。



姚柏良表示，春節黃金周期間，旅客出入境情況暢順，市面旅遊氣氛良好，酒店入住率接近九成，房價比去年下跌約一成，是旅客選擇來港過夜的原因之一。



旅業盼京滬穗“一簽多行”



他期望政府爭取北京、上海、廣州等城市實施“一簽多行”政策，亦期望更多訪港旅客參加深度游。