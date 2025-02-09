中評社北京2月9日電／網評：粵港攜手增強經濟“抗逆力”



來源：大公網 作者：陳子遷（吉林省政協委員、香江聚賢法律專業人才委員會主任）



日前美國宣布以芬太尼等問題為由對中國輸美產品加征10%關稅。美國海關和邊境保護局表示，加征關稅對香港同樣適用。特區政府昨日已決定向世界貿易組織（WTO）提出申訴，以捍衛香港的合法權益。筆者認為，香港在堅定維護自身利益，保持反制權利的同時，必須更加積極應變、求變，做好應對貿易戰帶來衝擊的準備。特區政府近年積極開拓“一帶一路”國家和中東、東南亞和南美等新興市場，在金融、創科、商貿，以至文化等領域的合作關係顯著加強，未來更須大力推動，把合作平台搭建得更寬闊、更穩固。



香港作為自由港和國際金融中心，多年來都是美國企業進入內地市場的重要樞紐。美國對本港產品加征額外關稅是無視基本法第116條及世貿組織肯定本港作為單獨關稅地區的地位。美國對本港的貿易順差過去10年達2715億美元，是其全球貿易夥伴中最高。因此，美國向本港貨品加征關稅，純屬是傷人亦傷己，不但解決不了自身的問題，更會對全球經濟帶來負面的效果。正如行政長官李家超指出，港美貿易對雙方有利，要繼續推動兩國人民連結；另一方面加大力度抓機遇促發展，發揮香港優勢，積極融入國家發展大局，投入粵港澳大灣區、“一帶一路”建設。香港工商界更應以前瞻性思維投資創新科技，打造出更多DeepSeek，以發展應對貿易戰衝擊。



近日廣東省委、省政府召開全省高質量發展大會，圍繞加快建設現代化產業體系。廣東省委書記黃坤明表示，要以更具國際競爭力的現代化產業體系，托起一個具有雄厚實力、充分彰顯中國式現代化無窮魅力的新廣東。



產研融合釋放科創潛能



廣東省高質量發展大會釋出的信號，為粵港合作帶來廣闊的空間，也給香港推進高質量發展帶來極大的機遇。香港應加快與廣東進行產業科技創新融合，發揮自身服務專業化的獨特優勢，主動與廣東高質量發展對接，為香港因地制宜發展新質生產力賦能，注入更持久更強大的動力。