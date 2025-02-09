推動改革舉措落地見效——中國經濟這麼幹

中評社北京2月9日電／據人民日報報導，習近平總書記強調：“深化經濟體制改革仍是進一步全面深化改革的重點，主要任務是完善有利於推動高質量發展的體制機制，塑造發展新動能新優勢，堅持和落實‘兩個毫不動搖’，構建全國統一大市場，完善市場經濟基礎制度。”



改革衹有進行時，沒有完成時。去年底舉行的中央經濟工作會議提出，“發揮經濟體制改革牽引作用，推動標誌性改革舉措落地見效”。



從現實需要出發，從最緊迫的事情抓起，各地各部門持續推出條件成熟、可感可及的改革舉措，充分發揮經濟體制改革的牽引作用，促進穩增長、調結構、防風險，加快形成有利於高質量發展的體制機制，激發各類經營主體活力。



“一股繩”——



堅持和落實“兩個毫不動搖”，公有制經濟、非公有制經濟共同發展、相得益彰



“小心臟，大協作”。第十五屆中國航展上，中國航發一款款“硬核”發動機引人關注，鉑力特、圖南股份等企業展出的產業鏈相關產品各顯“神通”。



“不燒鍋爐不冒煙”，一處供熱兩地暖。央企打頭陣、民企同攻關，研發具有完全自主知識產權的核能零碳供熱技術，為山東海陽、乳山居民送去“綠色”的“暖氣”。



公有制經濟和非公有制經濟都是社會主義市場經濟的重要組成部分。央企直接帶動的供應鏈上下游200多萬戶企業中，96%是民營中小企業。堅持和落實“兩個毫不動搖”，推動國企民企共同發展、各展所長，方能“鏈”作“一股繩”，匯聚強大發展合力。



——高質量完成國有企業改革深化提升行動，推進國有經濟布局優化和結構調整。



通過！近日，中國船舶吸收合併中國重工獲批，“巨艦”重組，意在進一步聚焦國家重大戰略和主責主業，加快船舶總裝業務高質量發展。

