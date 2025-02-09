詐騙集團首腦潛逃20年返港落網　還押候訊

中評社北京2月9日電／據大公網報導，廉政公署在2003年底偵破一個詐騙集團，落案起訴逾30人，該集團涉嫌招攬多名人士，借虛報傀儡申請人的職業及收入，詐騙房屋委員會置業資助免息貸款共逾1000萬元，以及三間銀行按揭貸款共逾500萬元。涉案首腦自2004年棄保潛逃被廉署通緝，日前回港被捕，昨日（8日）在東區裁判法院坐輪椅出庭應訊，被控4項串謀欺詐罪。案件押後至4月8日再訊，被告沒有保釋申請，還押候訊。



另涉騙三間銀行500萬元



被告蕭國標現年65歲，無業，涉嫌與詐騙集團成員及36名傀儡申請人，串謀詐騙房委會向傀儡申請人批准其“置業貸款計劃”（前稱自置居所貸款計劃）申請並發放免息貸款，涉款逾1000萬元；另三項控罪指，蕭國標涉嫌與詐騙集團成員及其中10名傀儡申請人，分別詐騙東亞銀行有限公司、渣打銀行（香港）有限公司及上海商業銀行有限公司批准及發放按揭貸款，涉款共逾500萬元。在向房委會及該3間銀行作出申請期間，蕭國標及其同謀涉嫌遞交虛假的僱傭合約及月薪證明文件，以虛報傀儡申請人的就業情況和收入。



本案於2001年1月至2003年10月期間發生，當時正值房委會推出置業資助貸款計劃，協助合資格的家庭或單身人士置業，計劃在2004年7月終止。該計劃的申請人須向房委會提交就業和入息證明文件，以證明其還款能力和月薪不高於指定上限。每名單身人士申請人在該計劃中最多可獲批免息貸款33萬元作首期，家庭申請人可獲批的最高免息貸款金額為66萬元。申請人除可向房委會申請免息貸款作首期外，亦可向銀行申請按揭貸款。