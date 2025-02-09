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伊朗最高領袖哈梅內伊會見哈馬斯高層
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2025-02-09 10:48:01
中評社香港2月9日電／伊朗最高領袖哈梅內伊在德黑蘭，會見巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的高層，這是加沙停火協議生效以來，雙方首次會晤。
香港電台報導，伊朗國營電視台引述哈梅內伊表示，哈馬斯戰勝猶太復國主義政權，實際上也戰勝美國，沒讓他們實現任何目標。
哈馬斯高層向哈梅內伊祝賀伊朗伊斯蘭革命46周年紀念，也感謝伊朗的持續支持。哈馬斯代表團亦向哈梅內伊匯報加沙地帶和約旦河西岸的當前局勢，以及他們“取得的勝利和成功”。哈梅內伊說，美國對伊朗的威脅對伊朗民族的思想毫無影響。
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