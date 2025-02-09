議員：樹立優質師德　為學生做好榜樣

教育局就教師違反專業操守採取的跟進行動。（圖片來源：大公網） 中評社北京2月9日電／據大公網報導，教育局去年針對教師違反專業操守，取消71名教師的註冊資格，另就39宗個案發出譴責信；149宗個案作出書面警告；21宗書面勸喻。教育局局長蔡若蓮日前出席立法會教育事務委員會會議時表示，對師德失範“零容忍”，會嚴格把關，局方已在2022年推出《教師專業操守指引》，會因時制宜，按需要更新指引內容。



多位立法會議員表示，如有刑事案底或嚴重違反專業操守個案，應該離開教學行列。作為老師必須重視品德、品格及發展觀念的培養，樹立優質師德，成為年輕一代的榜樣。＼大公報記者 龔學鳴



教育局表示，在2024年被取消註冊的個案，除了幹犯盜竊、虐兒、詐騙相關等罪行，亦包括涉及嚴重違反專業操守的個案，主要為與學生有超越師生關係的交往、與學生有不恰當的身體接觸等。雖然絕大部分個案的涉事教師已離開教學行列，但是若其涉及嚴重的違法行為或違反專業操守，為保障學童的福祉，局方都會嚴肅跟進，杜絕其重返學校的機會。教育局強調，會嚴肅處理教師違法或失德的個案，保障學生的福祉，維護教師專業。



教育局：三年一檢符合效率



蔡若蓮表示，局方早前透過機制查核到300多位教師涉及違法行為，當中301人已離開教育界，另外32人早前仍在職，已即時跟進及馬上取消教師註冊或譴責；有4宗獲當局處分的個案與社會事件有關。



教育局由2021年開始，每三年向註冊教師進行一次刑事紀錄查核，會上多名議員關注局方會否縮短查核年期，教育事務委員會主席周文港詢問，會否將每三年進行一次的刑事紀錄查核工作，改為“一年一檢”，以更快揪出瞞報或漏報曾觸犯刑事罪行的教師。蔡若蓮回應說，刑事紀錄會保留三年才更新，因此每三年查核一次符合效率，不會浪費資源，亦能適時找出有問題的教師。



“生命影響生命。”選委會界別議員梁美芬表示，必須重視秉持優質師德的教師，老師須通過基本法憲法等測試只是最基本的要求，老師更要有愛國情懷，方能春風化雨，薰陶學生成為對國家有承擔的未來棟梁。她強調，任何一個老師都不應該在“一國兩制”的認知上落後。