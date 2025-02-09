1月份中國CPI同比上漲0.5%

中評社北京2月9日電／據新華社報導，國家統計局9日發布數據顯示，1月份，受春節因素影響，全國居民消費價格指數（CPI）漲幅擴大，同比漲幅由上月的0.1%擴大至0.5%，環比由上月持平轉為上漲0.7%。



“從同比看，服務、食品價格受春節錯月影響漲幅較大，加之汽油價格回升，共同影響CPI同比漲幅擴大。”國家統計局城市司首席統計師董莉娟說。



統計數據顯示，1月份，服務價格同比上漲1.1%，漲幅比上月擴大0.6個百分點，影響CPI同比上漲約0.42個百分點，高於上月0.22個百分點。服務中，飛機票和旅遊價格分別上漲8.9%和7.0%；電影及演出票、家政服務和美發價格分別上漲11.0%、6.9%和5.8%。



1月份，食品價格同比上漲0.4%，影響CPI同比上漲約0.07個百分點，上月為影響CPI下降約0.09個百分點。食品中，豬肉和鮮菜價格分別上漲13.8%和2.4%；牛肉、羊肉、食用油和糧食價格分別下降13.1%、5.6%、2.5%和1.4%。此外，汽油價格降幅由上月的4.0%收窄為0.6%，對CPI的下拉影響比上月減小0.12個百分點。



據測算，在1月份0.5%的CPI同比變動中，翹尾影響約為－0.2個百分點，今年價格變動的新影響約為0.7個百分點。