身體不適勿外游　難就醫恐加重病情

中評社北京2月9日電／據大公網報導，有專家預料，隨著農曆年假期結束，港人外游回港，整個流感高峰期將會持續到3月至4月。專家呼籲打算外游的港人，若已經身體不適，就切勿外游，否則在外國難及時就醫，讓病情更嚴重。



流感高峰“未到頂”



中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨日在電視節目表示，現時香港流感高峰期“未到頂”，預料高峰即將出現，因很多港人外游回港，部分人會感染並把病毒帶回香港，料於二月尾將會見到高峰，之後需時回落。他指出，一般流感季節由開始到高峰期約需時4至6周，回落一般需時6至8周，因此整個流感季節會持續到3至4月。



兒童免疫、過敏及傳染病科專科關日華呼籲港人，外游前如果發現身體不適，就切勿出行，否則人在外國時病情惡化，難以就醫。他又表示，日本現時的流感已轉變為多了乙型流感，如果港人出游後，將病毒帶回港，或許會讓流感高峰期的嚴峻度進一步提高。



衛生防護中心最新一期流感速遞數字顯示，日本的流感活躍程度下降，但定點監測數據仍高於基線水平，截至1月26日的一周，甲型（H1N1）pdm09流感是主流病毒株。韓國的每周流感病例求診比率錄得按周下降，但門診個案數字仍高於基線水平，甲型（H1N1）pdm09及甲型（H3N2）流感共同流行。台灣的流感疫情持續上升，類流感就診人次為近十個流感季同期最高。



美國大部分地區的流感活躍程度維持在高水平，並持續上升，甲型（H1N1）pdm09及甲型（H3N2）流感共同流行。在加拿大，大部分流感活躍程度指標上升，以甲型H1N1流感為主。