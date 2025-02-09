輕視病毒　少人打針　流感死亡率激增

中評社北京2月9日電／據大公網報導，香港正處流感季節，衛生署表示，流感活躍程度持續上升，上周三踏入高峰點，累計錄得240宗流感嚴重個案，當中137名患者死亡。數據顯示，今個流感季節首四周的死亡患者人數，創最近五個流感季節同期新高。有專家表示，今年流感死亡人數激增，主要有四大因素，分別是疫情留下的免疫負債、社會普遍輕視流感病毒、疫苗接種率低，以及旅遊活動恢復。



以為傷風感冒 低估殺傷力



醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷昨日接受《大公報》訪問時表示，市民低估流感的殺傷力，以為只是普通的傷風感冒，是造成死亡人數增加的主因之一。出現病征，只服食成藥治療，不願意做檢測。事實是若處理不當，流感能致死。有基礎病或長期病患的人士更是高危，“尤其是有心臟病的人，如果感染流感，有機會增加再次中風的機會。”



曾祈殷稱，流感高峰料會持續一段時間，呼籲市民不要輕視疫苗接種的重要性，尤其是一幼一老的高危人士，更要抓緊接種疫苗，“至今死亡的個案中，近8成是沒接種疫苗，而不斷上升的死亡數字已經是一個警號，社會需要重視起來。”



兒童免疫、過敏及傳染病科專科關日華接受《大公報》訪問時指出，社會現仍處於免疫負債的狀態，市民對傳染病的免疫功能降低，因而感染增加。他指疫苗接種率仍偏低，6個月至2歲的幼兒接種率僅達2成。



還有就是旅遊活動的恢復。關日華說，港人外游、訪港旅客逐漸恢復至疫情前水平，病毒有了互相傳播的途徑，“只能靠適當使用口罩，尤其是在人多的地方，這樣才能較有效保護自己。”他指新春期間社交活動及聚會增多，也讓病毒更容易找到傳播媒介。而且，連續的天氣降溫，讓不少長者或免疫力差的人中招染病，關日華說，“講到最後，還是接種疫苗最重要。”



衛生署署長林文健昨日在電台節目表示，流感活躍程度於上周三踏入高峰點，主要受甲型H1病毒影響，估計今個流感季節持續三至四個月。本港自流感季節於上月初開始至今，累計240宗嚴重或死亡個案，九成屬65歲及以上長者。流感死亡患者中，七成半人有慢性疾病，七成半人沒接種今季流感疫苗。