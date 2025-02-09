﻿百人義工隊為深水埗基層送暖

中評社北京2月9日電／據大公網報導，青途凝聚香港運動員與青年發起“新春愛心送暖行動”（圖），近一百人的義工隊，昨日前往探訪居住在深水埗的120戶獨居人士及低收入家庭，送上福袋和問候及關心。參與送暖行動的義工，包括退役輪椅羽毛球運動員陳浩源、前香港首席女子網球運動員張玲等多名香港現役和退役的精英運動員。



在出發儀式上，青途主席、立法會議員鄭泳舜感謝運動員青年義工和地區人士支持送暖行動，讓深水埗的獨居長者、低收入家庭也能感受到社會的關懷和溫暖，亦期望大家一齊將關愛互助的信念注入社區，促進共融。