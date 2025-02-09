嘆火鍋買寒衣　留港消費火熱

中評社北京2月9日電／據大公網報導，寒冷天氣警告持續生效，天文台預測，本港今、明兩日天氣寒冷，今日市區氣溫低至約攝氏10度，新界區氣溫低至7度，有機會打破入冬以來最低紀錄。天氣嚴寒，食肆火鍋生意暢旺，街市打邊爐食材攤檔出現排隊人龍，不少人到服裝店購買禦寒衣物。



有餐飲業界人士表示，新春假期結束後，大批港人返港，加上近日天氣寒冷，帶動更多人在周末留港消費，業界生意較去年同期升近一成。＼大公報記者 王亞毛



天文台於前日（7日）發出寒冷天氣警告，天文台昨日表示，強烈冬季季候風帶來非常乾燥的天氣，今日將繼續寒冷，內陸地區早晚嚴寒。昨日最低氣溫出現在大帽山，僅錄得1.4度。根據天文台預測，今日將大致天晴，早上寒冷，市區最低氣溫約10度，新界嚴寒，高地氣溫顯著較低，日間最高氣溫約16度。



天氣寒冷不太願遠行



天氣寒冷下，市民大多穿上厚衣服外出，海旁跑步的市民也穿上風褸。不少市民亦一早買定食材在家中打邊爐，昨日多區街市的檔舖生意暢旺，有肉檔超過50人在排隊，需排隊半個鐘才能買到，不少人在選購牛肉等火鍋食材。



香港餐飲管理協會會長楊位醒昨日向大公報記者表示，天氣寒冷時，市民通常不太願意遠行，加上食欲會更好些，很多人會一家大細去聚餐，包括食熱氣騰騰的火鍋等。



他提到，因天氣嚴寒，前日晚上與昨日的業界生意都不錯，預計今日會有更多人聚餐。



酒樓生意較去年增一成



楊位醒表示，年後這幾日整體餐飲業界生意都不錯，除了不少港人在年初六、初七返港，加上近日天氣寒冷，市民去酒樓、火鍋店聚餐較多，年後這幾日的生意比去年同期增多近一成。