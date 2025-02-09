彰顯對港澳“只爭朝夕”的實幹要求

橫琴粵澳深度合作區是粵港澳重大合作平台，位於廣東省珠海市南部，為珠海最大的島嶼，與澳門一水一橋之隔。（圖片來源：大公網） 中評社北京2月9日電／據大公網報導，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍7日下午及8日上午在橫琴粵澳深度合作區進行調研。本港多位政界人士表示，夏主任的調研行程體現了中央對港澳發展“只爭朝夕”的務實作風。他們指出，“發展”、“快變”是關鍵，衹有實幹才能推動“一國兩制”行穩致遠。他們又為大灣區融合發展建言獻策，包括發展低空經濟、推動河套與橫琴形成“基礎科研─應用轉化”雙核聯動等。



更有效促進灣區互聯互通



港區全國人大代表冼漢迪表示，夏寶龍主任春節後第一時間到橫琴合作區調研，既體現中央的高度重視，也讓我們信心倍增，期待在中央的支持下，香港也能更快更好融入大灣區和推進大灣區區域經濟一體化。他指出，河套合作區與橫琴合作區同屬大灣區重要合作平台，是深港科技創新合作的核心區域，也是大灣區高質量發展的重要引擎。香港需進一步發揮河套合作區的政策和資源等優勢，推動科研要素的跨境流動，尤其是低空跨境的規則銜接和機制對接等方面。2024年施政報告提出成立工作組發展低空經濟，包括修訂相關法規、與內地對接、研究部署低空基礎建設等。期望盡快推進，並在未來推動低空跨境建設為加速科研要素跨境流動的重要載體。



冼漢迪續說，隨著“港車北上”政策的成功實施，“粵車南下”亦有望成為現實，但目前各跨境車輛的管理措施和辦理流程卻存在差異，增加了額外的管理成本，有必要對這些跨境車輛的管理措施和辦理流程進行統一和優化，並在未來逐步形成主要在車輛逗留時間存在差異的車輛跨境模式，以更有效地促進大灣區內部的互聯互通。



港區全國人大代表林至穎表示，中央近年來在港澳事務上的積極行動，尤其是通過大灣區這一平台推動港澳更好地融入國家發展大局，不僅是實現港澳繁榮穩定的重要舉措，也是實現中華民族偉大復興的重要環節。夏寶龍主任的調研行動明確釋放了一個信號：“發展”、“快變”是關鍵，衹有實幹才能推動“一國兩制”行穩致遠，衹有緊抓機遇才能讓港澳在國家發展中更好地發揮獨特作用。



林至穎指出，夏寶龍主任的視察行程反映了中央對粵港澳大灣區建設的高度重視。橫琴粵澳深度合作區作為《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的重要組成部分，承載著促進澳門經濟適度多元化和深化粵澳合作的重要任務。夏主任此行更表明中央支持澳門融入國家發展大局，助力澳門實現經濟多元化的決心。