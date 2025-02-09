中評社北京2月9日電／網評：多策並舉 一起為港拚經濟謀發展



來源：大公網 作者：陳克勤（民建聯主席、立法會議員）



2025／26年度財政預算案將於2月底公布，民建聯7日到政府總部向財政司司長陳茂波提交預算案建議書。筆者認為，特區政府應採取更審慎理財策略，積極從多方面開源節流，維持公共財政的健康和可持續性。並且在鞏固傳統優勢產業的同時，進一步發掘新的經濟增長動力，推動香港產業結構變革。



優化現有各項民生政策



預算案發布臨近，社會聚焦探討涉及長者的福利政策“兩元乘車”優惠。但事實上，雖然在過去一個財政年度，“兩元乘車”的財政支出上升20億元總額達60億。但20億元與1000億元的財赤總額對比而言，削減“兩元乘車”計劃並不能有效解決特區政府所面臨的財政壓力。同時，20億元的新增開支，亦涉占比約三成的60－64歲新增受惠人士等多個因素。鼓勵更多長者出行，幫助他們保持身心健康和正常的社交頻率，亦是“兩元乘車”計劃的政策原意。



60歲是通常的退休門檻，銀齡者在面對生活、收入等多方面的變化時，通常會更加審慎控制開支。故此，能夠在此階段覆蓋長者的交通支出，無疑能夠令長者更加“心定定”，鼓勵他們如常外出社交，尋找退休後的生活新方向。更加重要的是，“兩元乘車”優惠是基層長者的重要福利之一。削減此範疇的福利，無疑將減少基層和弱勢長者為數不多的幸福感和獲得感。政府在考慮調整此項政策時，更須慎之又慎。與其考慮將受惠範圍回復至原先的65歲，更應首先優化乘車計劃，解決“長車短搭”、濫用冒用等問題。



在民建聯提出的286項建議中，我們建議政府整體可從削減部門開支、精簡部門人手架構、暫緩公務員加薪、暫停迫切性與優先級較低的工程項目等。整體財政開支方面，民建聯要求政府各個部門在現今削減1%的基礎上，再額外減少3%的額外開支。此番開支削減可由各政策局和部門自行制定優化方案，檢視內部的人手配置、組織架構等環節的優化空間，對一些重要性、時效性不強的人手組織進行精簡，相信將有效達成政府開支節流的目標。