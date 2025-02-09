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歐洲右翼政黨集會 籲跟隨特朗普讓歐再次強大
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2025-02-09 11:17:18
中評社香港2月9日電／歐洲多個極右和右翼政黨在西班牙舉行大型集會，呼籲各國政府跟隨美國總統特朗普的步伐，讓歐洲再次強大。
據香港電台報導，大約2000人星期六在馬德里參與集會，匈牙利總理歐爾班、意大利副總理薩爾維尼、法國國民聯盟領袖瑪麗娜勒龐等歐洲多國政要出席，其中歐爾班形容，特朗普龍捲風短短幾星期就改變了世界，今日他們是主流。
瑪麗娜勒龐和西班牙極右呼聲黨領袖阿巴斯卡爾分別發言，他們都強烈贊成特朗普的移民政策，呼籲歐洲進行類似的改革。
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