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金正恩批評美日韓三邊軍事合作 強調發展核武
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2025-02-09 11:20:04
中評社香港2月9日電／朝鮮領導人金正恩批評美日韓三邊軍事合作，加劇地區緊張局勢，誓言採取反制措施，包括進一步發展核武力量。
朝中社報導，金正恩星期六到國防部出席建軍節活動時表示，美國在朝鮮半島部署核戰略資產、美國主導的核戰爭模擬演習，以及美日韓軍事合作，正導致半島和東北亞地區軍事失衡，形成新的衝突格局，對朝鮮構成嚴峻挑戰。
香港電台援引報導，金正恩說，平壤不希望地區局勢出現不必要的緊張，但會採取持續的反制措施，確保地區軍事平衡，防止爆發新的戰爭，確保朝鮮半島的和平與安全。
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