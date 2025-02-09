重慶東站建設項目啟動靜態驗收

中評社北京2月9日電／據新華社報導，2月8日，由中鐵十一局、中鐵建設等單位共同承建的重慶東站站房及配套綜合交通樞紐工程已啟動靜態驗收，標誌著重慶東站主體工程及裝飾裝修基本完成。



重慶東站預計將於年內啟用，作為西部地區最大的高鐵樞紐，助力成渝雙城經濟圈及西部陸海新通道建設。