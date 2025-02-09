浙江德清聚力打造千億級地磁產業集群

中評社北京2月9日電／據新華社報導，安裝磁屏蔽裝置、加入半導體激光器、完成高性能磁性合金……近日，在零磁裝備（德清）有限公司生產車間內，工人們聚精會神，不斷調試。一台台自主研發的心磁成像設備經過安裝先後落地。



作為新興產業，去年以來，新落戶浙江省湖州市德清縣的地磁產業正以磁吸效應，加速吸引各類人才紛至沓來，讓一個個創新“金種子”開花結果。



“今年，我們心磁成像設備預計年產300台，可實現產值上億元。”零磁裝備總經理王偉說，針對心梗、腦梗、腫瘤等疑難疾病，後續公司還將研發配套的檢測系統、可穿戴式監測設備等，這有望成為千億級的未來產業。



近年來，德清以地理信息產業跨界融合發展為契機，瞄准“地信＋地磁”這一新興領域，搶抓已落地的中國科學院院士牽頭的“地球磁場模擬與監測系統”重大項目，布局地磁導航、地磁探礦、可穿戴醫療設備、磁控物聯等產業方向，打造又一增長極。



去年，浙江莫幹山地磁大科學裝置研究院落地莫幹山高新區。研究院作為當地重點打造的高能級研究平台，在聚焦重大科學問題、全力論證建設“地磁”大科學設施的同時，也將打造“科研—中試—產業化”的資源要素保障體系。這將成為德清地磁產業發展的“智力引擎”和“創新源泉”。



在“看得見的手”和“看不見的手”雙重配合下，德清一家家地磁企業呈現出快速崛起之勢：



國器（德清）傳感技術有限公司是零磁裝備的上游公司，是心磁成像設備的主要供應商，也是設計、研發、生產原子磁強針的先驅企業。公司總經理陳海東表示，目前企業研發團隊有40多人，企業已建立了首條生產線，產線穩定運行。



上游企業光騰激光技術（德清）有限公司，生產的半導體激光器產品是給零磁裝備配套生產的。目前，公司30多人的研發團隊正在加緊研發生產。



晟泰新材料公司目前自主研發的小型、大型磁屏蔽裝置均已完成樣機制備，並實現了量產。



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